السفير آل جابر: دعم السعودية رفع قيمة الريال اليمني

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدي اليمن، محمد آل جابر، أن نتائج الدعم السعودي المستمر للاقتصاد اليمني، بدأت في الظهور على أرض الواقع، حيث ارتفعت قيمة الريال أمام العملات الأخرى.

وقال "آل جابر" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، في هزيمة جديدة للميليشيا الحوثية والمشروع الفارسي في اليمن، حقق الريال اليمني ارتفاعًا كبيرًا مقابل الدولار، كما انخفضت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل ملحوظ.

وتابع، إن هذا التحسن في الاقتصاد اليمني، كان نتيجة للجهود الفعالة للحكومة اليمنية، وبدعم مستمر من المملكة للشعب اليمني الشقيق في جميع المجالات.

ووجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أكتوبر الماضي، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار، على شكل منحة للبنك المركزي اليمني.

كما صدر مرسوم ملكي في أغسطس الماضي، بتقديم منحة شهرية لليمن عبارة عن مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء بقيمة 60 مليون دولار، لتشغيلها على مدار الساعة، ووصلت قيمة المنح السعودية للبنك المركزي اليمني حتى الآن حوالي 3 مليارات دولار.