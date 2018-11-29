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داخل مطعم شهير بالهرم.. ضبط 100 كيلو لحوم منتهية الصلاحية (صور)

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:09 ص
داخل مطعم شهير بالهرم.. ضبط 100 كيلو لحوم منتهية الصلاحية (صور)
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إيمان عبد العاطي
 

داهم ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مخزن خاص بمطعم شهير بمنطقة الهرم، وضبط داخله 100 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

 

فقد وردت معلومات للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام "حمادة. م. م. ش"، 45 سنة، ومقيم امبابة، المدير المسؤول عن مخزن لتجهيز اللحوم لمطعم شهير بدون ترخيص الكائن 6 شارع المستشار يحي، دائرة مركز الهرم، ومقيم بدائرة القسم بتجميع كميات كبيرة من مقطعات الدواجن واللحوم المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي وبيعها لجمهور المواطنين بقصد تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.

 

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المخزن المشار إليه وتم ضبط المتحري عنه وبتفتيش المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط المتحري عنه، وضبط 85 كيلو مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 15 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبلغ إجمالي الكمية المضبوطة 100 كجم، مقطعات دواجن ولحوم مجهولة المصدر، كما جاء بتقرير مفتشي التغذية، وتم تقنين الإجراءات حياله بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.


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