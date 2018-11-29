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جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على النجوم

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:43 ص
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على النجوم
بيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري
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الفجر الرياضي
 

يحمل جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم مفاجآت عديدة بعد مرور 16 جولة من المسابقة المحلية.

جدول ترتيب الدوري المصري

وفاز نادي بيراميدز على النجوم بهدفين نظيفين جعلته يخطف المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد 32 نقطة.


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ويحتل مصر المقاصة المركز الثالث برصيد 26 نقطة متفوقًا بـ3 نقاط على الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري ثم المقاولون في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

 

أما النادي الأهلي فيحتل بشكل مؤقت المركز الأخير برصيد 11 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري وأمامه الإسماعيلي برصيد 13 نقطة لكثر المباريات المؤجلة لهما.

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جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على النجوم
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