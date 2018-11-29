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عاجل.. إسرائيل تخفّض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تركيا

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:47 ص
عاجل.. إسرائيل تخفّض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تركيا
صورة أرشيفية
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رحاب منيعم
 
قررت إسرائيل تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تركيا عملا بمبدأ ما وصفته بـ"المعاملة بالمثل"، وفقا لما اذاعته هيئة البث الاسرائيلي.

وصرح المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاسرائيلية، إن إسرائيل قررت عدم تعيين سفير جديد لها في أنقرة خلفا لإيتان نائيه الذي أبعدته السلطات التركية قبل نصف عام على خلفية أحداث قطاع غزة، كما تقرر عدم تعيين قنصل جديد لإسرائيل في إسطنبول.
المزيد عن: تركيا تخفيض مستوي التمثيل الدبلوماسي الخارجية الاسرائيلية اسرائيل
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