عاجل.. إسرائيل تخفّض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تركيا



وصرح المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاسرائيلية، إن إسرائيل قررت عدم تعيين سفير جديد لها في أنقرة خلفا لإيتان نائيه الذي أبعدته السلطات التركية قبل نصف عام على خلفية أحداث قطاع غزة، كما تقرر عدم تعيين قنصل جديد لإسرائيل في إسطنبول.



قررت إسرائيل تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تركيا عملا بمبدأ ما وصفته بـ"المعاملة بالمثل"، وفقا لما اذاعته هيئة البث الاسرائيلي.