"الغيطي" يكشف رد فعل هالة فاخر بعد جدل ظهورها بدون حجاب (فيديو)
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:53 صنعيم يوسف
كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن تفاصيل جديدة في قصة ظهور الفنانة هالة فاخر بشعر مستعار على أحد القنوات الفضائية منذ أيام، بدون حجاب.
وأشار "الغيطي"، في برنامجه "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، إلى أن ظهور "فاخر" بدون حجاب أثار جدلا وانتقادات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أنه تواصل معها فأكدت أنها لم تخلع الحجاب، وهذه "باروكة" ظهرت بها في البرنامج لأنهم اشترطوا عليها ذلك.
وأشار "الغيطي"، في برنامجه "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، إلى أن ظهور "فاخر" بدون حجاب أثار جدلا وانتقادات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أنه تواصل معها فأكدت أنها لم تخلع الحجاب، وهذه "باروكة" ظهرت بها في البرنامج لأنهم اشترطوا عليها ذلك.
المزيد عن: هالة فاخر محمد الغيطي حجاب توك شو أخبار