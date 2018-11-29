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"الغيطي" يكشف رد فعل هالة فاخر بعد جدل ظهورها بدون حجاب (فيديو)

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:53 ص
الغيطي يكشف رد فعل هالة فاخر بعد جدل ظهورها بدون حجاب (فيديو)
هالة فاخر
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نعيم يوسف
 
كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن تفاصيل جديدة في قصة ظهور الفنانة هالة فاخر بشعر مستعار على أحد القنوات الفضائية منذ أيام، بدون حجاب.

وأشار "الغيطي"، في برنامجه "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، إلى أن ظهور "فاخر" بدون حجاب أثار جدلا وانتقادات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه تواصل معها فأكدت أنها لم تخلع الحجاب، وهذه "باروكة" ظهرت بها في البرنامج لأنهم اشترطوا عليها ذلك.
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