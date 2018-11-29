مدير "إيدكس": "مصر أخذت الجناح الأكبر في المعرض.. وفيه مفاجآت كويسة"



وأضاف "بكر" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ويقدمه أحمد موسى، أنه يوجد في الجناح المصري، الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للبصريات، والشركة البحرية، ويعرضون كل منتجاتهم.



وشدد على أنه هو نفسه لم يكن يعرف أن مصر تنتج هذا المنتجات بهذه المستوى من الإنتاج، موضحا: "حاجة تخليك تفخر بجد.. وإحنا قادرين".

قال حسن بكر مدير معرض إيدكس بمصر، إن مصر أخذت أكبر جناح في المعرض، وينقسم جناحها إلى أربعة أقسام يعرض منتجات المصانع الحربية المصرية، معقبا: "هنتفاجئ.. وفيه مفاجآت كويسة جدا".