مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 29- 11- 2018 والقنوات الناقلة
يشهد
اليوم الخميس والموافق 29 نوفمبر 2018 عدد من المباريات القوية والهامة سواء أوروبيًا
أو عربيًا أو محليًا.
- مواعيد
أهم مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس:
* إف
سي أستانا × دينامو كييف: في تمام الساعة 5:50 بتوقيت القاهرة
* فورسكلا
بولنافا أوكرانيا × أرسنال الانجليزي: في تمام الساعة 5:55 بتوقيت مدينة القاهرة
* ميلان
الإيطالي × إف 91 ديدبلانجي لوكسمبرج: في تمام الساعة 5:55 بتوقيت القاهرة
* ريال
بيتيس × أوليمبياكوس: في تمام الساعة 5:55 بتوقيت مدينة القاهرة
* تشيلسي
× باوك سالونيكا: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن
سبورت 2"
- مواعيد
مباريات الدوري المصري اليوم الخميس:
* إنبي
× المصري البورسعيدي: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت
والنيل للرياضة
- مواعيد
أهم مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس:
* الاتفاق
× الشباب: في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة على قنوات السعودية الرياضية ودوري بلس