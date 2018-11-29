مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 29- 11- 2018 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس والموافق 29 نوفمبر 2018 عدد من المباريات القوية والهامة سواء أوروبيًا أو عربيًا أو محليًا.

- مواعيد أهم مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس:

* إف سي أستانا × دينامو كييف: في تمام الساعة 5:50 بتوقيت القاهرة

* فورسكلا بولنافا أوكرانيا × أرسنال الانجليزي: في تمام الساعة 5:55 بتوقيت مدينة القاهرة

* ميلان الإيطالي × إف 91 ديدبلانجي لوكسمبرج: في تمام الساعة 5:55 بتوقيت القاهرة

* ريال بيتيس × أوليمبياكوس: في تمام الساعة 5:55 بتوقيت مدينة القاهرة

* تشيلسي × باوك سالونيكا: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 2"

- مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس:

* إنبي × المصري البورسعيدي: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت والنيل للرياضة

- مواعيد أهم مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس:

* الاتفاق × الشباب: في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة على قنوات السعودية الرياضية ودوري بلس