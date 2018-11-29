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سميحة أيوب تكشف عن سبب طلاقها من محسن سرحان (فيديو)

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:51 ص
سميحة أيوب تكشف عن سبب طلاقها من محسن سرحان (فيديو)
سميحة أيوب
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الفجر الفنى
 
كشفت الفنانة سميحة أيوب عن سبب طلاقها من الفنان الراحل محسن سرحان، قائلة: بسبب غيرته المرضية، والتي وصلت إلى منعه أسرتها من زيارتها في المنزل.

وقالت أيوب، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، اليوم الأربعاء: "لما عيد ميلادي قرب قال لي محسن: تحبّي أجيب لك إيه هدية في عيد ميلادك، قُلت له أطَّلق، فقال لي: مش بحب الهزار، فقُلت له: بتكلِّم جَد، ورفض، ولكني أصررت على الطلاق".

وأضافت الفنانة أن الفنان الراحل محمود مرسي أكثر شخص أحبّته، لافتة إعجابها بثقافة ورقي وشخصية محمود مرسي خلال عملها معه وتمنياتها الزواج منه.

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