سميحة أيوب تكشف عن سبب طلاقها من محسن سرحان (فيديو)

كشفت الفنانة سميحة أيوب عن سبب طلاقها من الفنان الراحل محسن سرحان، قائلة: بسبب غيرته المرضية، والتي وصلت إلى منعه أسرتها من زيارتها في المنزل.





وقالت أيوب، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، اليوم الأربعاء: "لما عيد ميلادي قرب قال لي محسن: تحبّي أجيب لك إيه هدية في عيد ميلادك، قُلت له أطَّلق، فقال لي: مش بحب الهزار، فقُلت له: بتكلِّم جَد، ورفض، ولكني أصررت على الطلاق".





وأضافت الفنانة أن الفنان الراحل محمود مرسي أكثر شخص أحبّته، لافتة إعجابها بثقافة ورقي وشخصية محمود مرسي خلال عملها معه وتمنياتها الزواج منه.



