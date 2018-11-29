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حورية فرغلي تستعرض منزلها الفخم من الداخل (صور)

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:49 ص
حورية فرغلي تستعرض منزلها الفخم من الداخل (صور)
حورية فرغلي
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الفجر الفنى
 
شاركت الفنانة حورية فرغلي جمهورها، صورة لها من داخل منزلها تظهر فيها صورتها بالحجم الكبير معلقة على أحد الجدران، من أحدث جلسة تصوير. ونالت الصورةالتي نشرتها عبر حسابها على انستقرام، العديد من التعليقات الإيجابية، حيث أشاد جمهورها بذوقها في اختيار ديكورات المنزل وبفخامة الأثاث.

يُذكر أنّ حورية فرغلي تعاقدت مؤخرًا على بطولة فيلم “براءة ريا وسكينة”، ويتناول قضية “ريا وسكينة” من خلال شاب وفتاة يعملان فى الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة، حتى يتوصلا لشخص في الإسكندرية عاش فى هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة كاملة.

الفيلم بطولة: منة فضالي، وأحمد منير، وأشرف مصيلحي، ومحسن منصور، وياسر علي ماهر، ولطفي لبيب، وعايدة غنيم، وشريف باهر، وشمس، وحسن عبدالفتاح، وأشرف طلبة، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، ومدير التصوير شادي علي، وإخراج السوري عبدالقادر الأطرش.
حورية فرغلي تستعرض منزلها الفخم من الداخل (صور)
حورية فرغلي تستعرض منزلها الفخم من الداخل (صور)
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