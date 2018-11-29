ياسمين الخيام تكشف حقيقة تبرؤ شادية من تاريخها الفني



وأضافت "الخيام"، في مداخلة مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TEN" الفضائية، ويقدمه عمرو عبدالحميد، أن الفنانة الراحلة أسعدت الكثيرين بأفلامها وكانت تشاهدها دائما، ولم تتبرأ أبدا من تاريخها الفني.



وشددت على أن شادية كانت تعشق مصر، ولها أغاني مثل "يا حبيبتي يا مصر"، معقبة: "حسستني فيها أنها تحضن بلدها".



ولفتت إلى أن شادية كانت صادقة في عبادتها، وكانت دائمة على الصوم والصدقات، وكانت بارة بأهلها ومشاعرها طيبة وتشع خير وبركة لكل من حولها.

أشادت الحاجة ياسمين الخيام، المطربة المصرية المعتزلة، بالفنانة الراحلة شادية، مؤكدة أنها كانت صادقة وعندما قررت الاعتزال، احترمها الجميع.