ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ياسمين الخيام تكشف حقيقة تبرؤ شادية من تاريخها الفني

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:08 ص
ياسمين الخيام تكشف حقيقة تبرؤ شادية من تاريخها الفني
شادية
طباعة
نعيم يوسف
 
أشادت الحاجة ياسمين الخيام، المطربة المصرية المعتزلة، بالفنانة الراحلة شادية، مؤكدة أنها كانت صادقة وعندما قررت الاعتزال، احترمها الجميع.

وأضافت "الخيام"، في مداخلة مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TEN" الفضائية، ويقدمه عمرو عبدالحميد، أن الفنانة الراحلة أسعدت الكثيرين بأفلامها وكانت تشاهدها دائما، ولم تتبرأ أبدا من تاريخها الفني.

وشددت على أن شادية كانت تعشق مصر، ولها أغاني مثل "يا حبيبتي يا مصر"، معقبة: "حسستني فيها أنها تحضن بلدها".

ولفتت إلى أن شادية كانت صادقة في عبادتها، وكانت دائمة على الصوم والصدقات، وكانت بارة بأهلها ومشاعرها طيبة وتشع خير وبركة لكل من حولها.
المزيد عن: ياسمين الخيام شادية توك شو أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
18:45
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 3:50:40 AM