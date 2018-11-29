ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

متحدث "الرئاسة": مصر مستعدة لمؤتمر الاستثمار إفريقيا 2018

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:56 ص
متحدث الرئاسة: مصر مستعدة لمؤتمر الاستثمار إفريقيا 2018
نادر سعد
طباعة
نعيم يوسف
 
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مؤتمر الاستثمار إفريقيا 2018، يهدف للتعرف على فرص الاستثمار في القارة السمراء، ويكتسب أهمية خاصة هذا العام، لأنه سيعقد قبل ثلاثة شهور من تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لأول مرة منذ 25 سنة.

وأضاف "سعد"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن مصر لديها الكثير والكثير من الخطط التي ستطرحها على أفريقيا، وسيحضر هذا المؤتمر أكثر من 30 وزيرا، و6 رؤساء دول ورؤساء حكومات.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر مستعدة تمامًا لهذا المؤتمر، وهو فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين، وفرصة لمصر لطرح فرص الاستثمار فيها على المستثمرين في الدول الإفريقية.
المزيد عن: نادر سعد مصر مجلس الوزراء الرئاسة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
18:45
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 3:50:40 AM