متحدث "الرئاسة": مصر مستعدة لمؤتمر الاستثمار إفريقيا 2018



وأضاف "سعد"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن مصر لديها الكثير والكثير من الخطط التي ستطرحها على أفريقيا، وسيحضر هذا المؤتمر أكثر من 30 وزيرا، و6 رؤساء دول ورؤساء حكومات.



وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر مستعدة تمامًا لهذا المؤتمر، وهو فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين، وفرصة لمصر لطرح فرص الاستثمار فيها على المستثمرين في الدول الإفريقية.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مؤتمر الاستثمار إفريقيا 2018، يهدف للتعرف على فرص الاستثمار في القارة السمراء، ويكتسب أهمية خاصة هذا العام، لأنه سيعقد قبل ثلاثة شهور من تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لأول مرة منذ 25 سنة.