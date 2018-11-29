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محلل سياسي سعودي: محمد بن سلمان "خط أحمر"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:42 ص
محلل سياسي سعودي: محمد بن سلمان خط أحمر
خالد مجرشى
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نعيم يوسف
 
قال المحلل السياسى السعودى خالد المجرشي، إن هناك إصرار سعودي على استقرار الشرق الأوسط الجديد القوي في وجود مصر العظمى، أي أن هناك تكامل سعودي مصري يتولى الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف "المجرشي"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه محمد الباز، أن هذا في الأمور السياسية والاقتصادية، لافتا إلى أن محمد بن سلمان، هو مشروع الملك سلمان الجديد للسعودية، لإيجاد سعودية جديدة.

وتابع المحلل السياسي، أن "بن سلمان" لم يتولى ولاية العهد لأنه ابن الملك سلمان، فهناك ابناء أخرون للملك، ولكنه أصبح حلم لكل شاب، والاستهداف له لأنه يحمل الملف التنويري، موضحا أن 65% من سكان السعودية لن يتنازلون عن التنوير وعن محمد بن سلمان، وهو خط أحمر.
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