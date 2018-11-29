الموت يفجح المطرب الشعبي مجدي شطة في نجله الصغير

توفي اليوم بشكل مفاجئ نجل المطرب الشعبي الذي شغل الشارع المصري في الآونة الأخيرة “مجدي شطة”، وجاءت وفاة نجل شطة بشكل مفاجئ، حيث كانت والدته توقظه بشكل طبيعي إلا أنها فوجئت بتوقف نبضات قلبه وموته.





ويبلغ نجل شطه الذي توفي اليوم من العمر نحو عامين فقط، وتم تشييع جنازته من مسجد ترعة الغزالي الكائن بالمطرية، وسط حالة من الحزن سيطرت على المطرب الشعبي الذي ذاع صيته.



