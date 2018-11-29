الموت يفجح المطرب الشعبي مجدي شطة في نجله الصغير
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:10 صالفجر الفنى
توفي اليوم بشكل مفاجئ نجل المطرب الشعبي الذي شغل الشارع المصري في الآونة الأخيرة “مجدي شطة”، وجاءت وفاة نجل شطة بشكل مفاجئ، حيث كانت والدته توقظه بشكل طبيعي إلا أنها فوجئت بتوقف نبضات قلبه وموته.
ويبلغ نجل شطه الذي توفي اليوم من العمر نحو عامين فقط، وتم تشييع جنازته من مسجد ترعة الغزالي الكائن بالمطرية، وسط حالة من الحزن سيطرت على المطرب الشعبي الذي ذاع صيته.
ونال كل من “حمو بيكا” و “مجدي شطة”، شهرة واسعة بعد ظهورهما بقوة مؤخراً على الساحة المصرية في الحفلات والأفراح الشعبية، ووصل الأمر لدرجة أن شطة قال أنه عنده معجبين أكثر من الفنان عمرو دياب إلا أنه لا يمتلك سيارة مثل باقي الفنانين على شاكلة تامر حسني وشيرين وعمرو دياب وغيرهم، بل إن بيكا وشطة تصدروا تريند يوتيوب وجوجل مؤخراً.
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