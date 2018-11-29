عاجل.. عبد الحفيظ يكشف مصير "مؤمن وأزارو" مع الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بأن النادي الأحمر هو بطل الدوري هذا الموسم، كما كشف عن كواليس اقتراب مؤمن زكريا من التجديد وشائعات رحيل وليد أزارو.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"في الفترة المقبلة سيكون هناك تواصل مع مؤمن زكريا لتجديد تعاقده معنا وتواصلت مع صالح جمعه لبدء التأهيل".





وأضاف :"أزارو يعاني من إصابة ولم يفاتحني في موضوع رحيله".





وتابع :"الأهلي بطل الدوري وياما دقت على الرأس طبول وكان هناك فارق بيننا وبين المتصدر 8 و10 نقاط وتمكنا في النهاية من الفوز بالدوري".





واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"نقدر مشاعر وأحاسيس الجماهير وعلى اللاعبين أن يقدروا ذلك وتقبل النقد تجاههم والتعامل مع الموقف بإيجابية وصنع مرحلة بها تحديات".