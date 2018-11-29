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وزير الإنتاج الحربي عن معرض "إيدكس": "البلد هتعيش 3 أيام فرحة"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:17 ص
وزير الإنتاج الحربي عن معرض إيدكس: البلد هتعيش 3 أيام فرحة
وزير الانتاج الحربي
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داليا الحسين
 
قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن كافة الجهات المعنية حريصة أن يولد معرض "إيدكس 2018" عملاق لكي يناسب قيمة ومكانة مصر ودورها الريادي، مضيفًا:" عايزين نقول للرئيس متشكرين على قرارك".

وأعرب"العصار"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، عن أمله توقيع اتفاقيات تصدير المنتجات المصرية التى ستعرض في جناح مصر بالمعرض إلى الخارج، بالإضافة إلى تحقق انتشار في العالم وتحصل المنتجات على رضا القادة العسكريين القادمين لزيارة مصر.

وتابع: "نتمنى أن تستفيد الصناعة المصرية من الشركات العالمية المشاركة بالمعرض"، مكملًا: "البلد هتعيش 3 أيام فرحة.. و10 آلاف زائر هيزورنا وهيشوفوا الأمن والأمان الذي ننعم به".
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