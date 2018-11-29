في 8 خطوات.. طريقة تقديم التظلمات على تحديث بيانات بطاقات التموين

بدأت وزارة التموين منذ 10-11-2018 في فتح باب استقبال طلبات التظلمات في مكاتب التموين، وفيما يلي نعرض 8 خطوات لتقديم التظلمات على تحديث بيانات بطاقات التموين.





1- يقوم المواطن بالتوجه إلي مكاتب التموين للحصول علي استمارة أداء الخدمة التموينية لكتابة التظلم الخاص به.





2- يملء المواطن جميع بيانات الأفراد المستفيدة من بطاقة التموين.





3- يقوم المتقدم بتقديم صور من أرقام البطاقات القومية لجميع أفراد الأسرة المستفيدة من البطاقات ويقوم بتقديمها الى مكتب التموين ويتضمن رقم الهاتف.





4- يتم كتابة البيانات وتسجيل الأستمارة في مكتب التموين كما يقوم المكتب بتسيلم المواطن إيصال يفيد بالتسجيل.





5- يتم كتابة وتسجيل الطلبات علي النظام الخاص بمكتب التموين بعد ما يتم مراجعتها من قبل المتخصصين.





6- يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع جميع البيانات التي تم تسجيلها من خلال موقع دعم مصر او من مكاتب البريد بإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.





7- تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التى تمت مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول.





8- تقوم مكاتب التموين بإخطار المواطنين بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض.





يذكر أن وزارة التموين كانت قد أغلقت باب تحديث بيانات بطاقات التموين يوم 8 نوفمبر من الشهر الجاري.



