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حقيقة تخفيض سن المعاش لموظفي الحكومة لـ50 عامًا بدلًا من 60

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:21 ص
حقيقة تخفيض سن المعاش لموظفي الحكومة لـ50 عامًا بدلًا من 60
مجلس الوزراء
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أكد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة المصرية لتخفيض سن المعاش لموظفي الدولة إلى 50 سنة فقط بدلاً من 60 عامًا.

وقال الدكتور صالح الشيخ مركز معلومات مجلس الوزراء، بأنه تواصل في الساعات الماضية مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي شدد أن المواقع الإلكترونية تطلق مثل هذه الشائعات لإثارة الجدل والبلبلة في صفوف المواطنين.
 
وأوضح رئيس الجهاز، بأن الحكومة المصرية لديها حريص كبير على الحفاظ على حقوق موظفي الدولة، بل وعلى العكس تمامًا، فهي لا تفكر في تقليل سن المعاش، ولكنها تفكر في تطوير الموظف المصري، ورفع كفائته وهو الأمر الذي سوف ينعكس يكل تأكيد على الأداء الخاص بالجهاز الإداري للدولة، ومن ثم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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