طريقة حجز شقة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي ورابط التسجيل
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:14 ص
أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، وذلك بواقع مائة وعشرون ألف وحدة في خمس مدن جديدة تتمثل في “مدينة العاشر من رمضان،15 مايو، مدينة بدر، أكتوبر الجديدة، مدينة العبور الجديدة”، بمساحة 90 متر و75 متر وذلك تحت إشراف صندوق التمويل العقاري.
وبدأت عملية سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد المميكنة اعتبارًا من الأربعاء الموافق 31/10/2018 ، ويسداد مبلغ جدية الحجز 15 ألف جنيه وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط علي الموقع الالكتروني للصندوق اعتبارا من 7/11/2018 حتي 14/11/2018 وذلك لذوي الاحتياجات الخاصة وفي الفترة من 15/11/2018 حتي 15/12/2018 بالنسبة لباقي المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم تقسيط باقي المقدم علي ثلاثون شهراً وهي المدة التي حددتها وزارة الاسكان لتسليم وحدات الإعلان العاشر، وبالتالي فإن سعر الوحدة سيكون 225 ألف جنية لمساحة 90 متر و 185 ألف جنية لمساحة 75 متر، مع إضافة الفوائد التي تبلغ نسبتها 7 في المائة وذلك مقابل تقسيط الوحدة على خمسة عشر عاماً بنظام التمويل العقاري.
الشروط المطلوبة لحجز شقة في الإسكان الاجتماعي
1. يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين والعاملين فيها.
2. ألا يزيد مرتب الأعزب عن ثلاثة آلاف و 500 جنية ومرتب المتزوج عن5 آلاف و700 جنية .
3. سيتم تخصيص الوحدة طبقاً للأولوية والمتمثلة في “المتزوج ويعول -الأرملة وتعول-المطلقة وتعول-المتزوج-الأعزب”.
4. أن يتراوح سن المتقدم ما بين 21 إلي 50 عاماً.
5. لا يحق التقديم لمن سبق له الحصول علي شقة أو قطعة أرض تابعة للإسكان.
على المتقدم للحجز قبل التقديم تجهيز مجموعة من الأوراق المطلوبة من خلال الضغط هنا والتي تشمل.
1- صورة من البطاقة الشخصية.
2- صورة إيصال كهرباء او مياه او غاز حديث.
3- قسيمة زواج، وشهادة ميلاد الأطفال.
4- في حالة الأرامل، يرفق بيانات المعاش من التأمينات.
5- “برنت” من التأمينات.
الأولوية في تخصيص شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي
في حالة زيادة عدد المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، تكون الأولوية عند التخصيص لبعض الفئات وهى بالترتيب:
1- المتزوج ويعول، وأيضا المرأة المطلقة وتعول، وأيضا الأرملة وتعول، والأولوية للأصغر سناً للمتقدم ثم الأسر الأكبر عدداً.
2- المتزوج وليس لديه أطفال، والأولوية أيضاً للأصغر سناً.
3- الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سناً أيضاً.
المزيد عن: مصر تسليم وحدات العاشر اخبار مصر إسكان