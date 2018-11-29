طريقة حجز شقة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي ورابط التسجيل

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، وذلك بواقع مائة وعشرون ألف وحدة في خمس مدن جديدة تتمثل في “مدينة العاشر من رمضان،15 مايو، مدينة بدر، أكتوبر الجديدة، مدينة العبور الجديدة”، بمساحة 90 متر و75 متر وذلك تحت إشراف صندوق التمويل العقاري.



