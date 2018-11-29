نشرة أخبار منتصف الليل.. وزير التعليم يكشف حقيقة دمج كتاب الدين الإسلامي والمسيحي معًا

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي "المصري - اليوناني"، و"الهيئة العربية" تكشف عن موعد تصنيع أول سيارة مصرية، وعدد آخر من الأخبار الهامة.





شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد بانوس كامينوس وزير الدفاع اليونانى والسيد سافاس إنجيليديس وزير الدفاع القبرصي، المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا -7 " والذي تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر واليونان وقبرص، ويستمر لعدة أيام غرب جزيرة كريت باليونان.





كشف الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الرئيس مهتم بالصناعة، وتعميق الصناعة المحلية.





أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي لأعمال العمرة النصف سنوية بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة وذلك؛ لرفع كفاءة العمل وتفادى حدوث أية أعطال .





كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة دمج كتابي الدين الإسلامي والمسيحي معًا في كتاب واحد.







