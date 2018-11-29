"العصار": 141 دولة و316 شركة عالمية ستشارك في معرض "إيدكس"

أكد اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، أن مصر تمتلك علاقات قوية بكافة القوى الفاعلة في العالم، موضحا أن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائمة على بناء علاقات قوية وجيدة مع دول العالم.



وكشف "العصار"، خلال حواره في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، مساء الأربعاء، عن حضور نحو41 دولة و316 شركة عالمية في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، فضلًا عن وفود مشاركة من 56 دولة.



ولفت إلى أنه تم إرسال دعوة لـ 151 شخصية من كبار الشخصيات العسكرية في العالم من 52 دولة فضلًا عن 24 دعوة لـ وزراء الإنتاج الحربي"، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية تعاونت بشكل كامل من أجل إنجاح معرض آيدكس، وذلك بإشراف من القائد العام ورئيس أركان القوات المسلحة.

