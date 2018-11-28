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أنغام تحيي حفلا بالقاهرة الجديدة.. غدا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:58 م
أنغام تحيي حفلا بالقاهرة الجديدة.. غدا
أنغام
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الفجر الفني
 
تحيى الفنان أنغام، غدا الخميس، حفلًا غنائيًا، على مسرح الماركيى بالقاهرة الجديدة، وتقدم خلاله باقة من ألمع أغنياتها.

من ناحية أخرى تضع أنغام اللمسات النهائية على ألبومها الجديد المقرر طرحه آواخر ديسمبر المقبل وتتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم، أمير طعيمة، خالد عز، بهاء الدين محمد، مصطفى العسال، كريم أسامة، أحمد إبراهيم، وليد فايد.

وتصل أنغام الكويت صباح الجمعة، بعد أن تنتهى من حفل الخميس لتشارك أصالة حفل رأس السنة بصالة التزلج بدولة الكويت.

 
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