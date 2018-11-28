برلماني عن قرار منع التدخين بالأماكن العامة: "نعالج أكوام القمامة الأول"

علق النائب إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، على قرار تفعيل القانون الخاص بمنع التدخين في الأماكن العامة، قائلًا: "نعالج أكوام القمامة والسحابات السوداء من الدخان، وارتفاع نسبة ثاني أكيد الكربون من عوادم السيارات الأول".





وأكد "غطاطي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ""ON E مساء الأربعاء، أنه يجب على وزارة الصحة أن تعمل مع وزارة البيئة على ملفات أكثر أهمية لتنقية الهواء أولًا ثم تتجه إلى مشكلة التدخين.



