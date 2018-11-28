برلماني عن قرار منع التدخين بالأماكن العامة: "نعالج أكوام القمامة الأول"
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:44 مأمنية فوزي
علق النائب إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، على قرار تفعيل القانون الخاص بمنع التدخين في الأماكن العامة، قائلًا: "نعالج أكوام القمامة والسحابات السوداء من الدخان، وارتفاع نسبة ثاني أكيد الكربون من عوادم السيارات الأول".
وأكد "غطاطي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ""ON E مساء الأربعاء، أنه يجب على وزارة الصحة أن تعمل مع وزارة البيئة على ملفات أكثر أهمية لتنقية الهواء أولًا ثم تتجه إلى مشكلة التدخين.
وأوضح أن التدخين السلبي ليس الخطر الوحيد الذي يهدد المواطنين غير المدخنين.