"المصرية للاتصالات": 6 مليار جنيه استثمارات الإنترنت الارضي خلال عامين

قال أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، طورنا كثيرا فى الانترنت الأرضى خلال العام الماضي والجاري وهو تحدى كبير حيث ان كابلات النحاس كانت حالتها مزرية وقمنا بعملية الاستبدال بكابلات الفايبر لكميات كبيرة من الكابلات النحاسية وفقاً لخطة استراتيجية مدروسة.





وأضاف بحيري في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه تم رفع كفاءة 25% من كابلات النحاس فى 2017 والوصول بها إلى 50% في العام الجاري 2018 ، ومخطط الوصول بها إلى 75% فى 2019 ، و100% في 2020 ولكننا نحاول الانتهاء منها خلال العام المقبل، حتى تواكب خطة عمل الحكومة وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات.





وأشار البحيري إلى أن شركته استثمرت 7 مليار جنيه في الشبكة تم توجيه 40% منها لتطوير شبكة الانترنت الارضي، و في 2018 استثمرنا حوالي 7.5 مليار جنيه منهم 50% في شبكة الانترنت الأرضي، أى ما يقرب من 6 مليارات جنيه خلال عامين، وسنكمل بنفس المعدلات فى السنة المقبلة.





وتابع الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "استطعنا تطوير سوق الانترنت فى مصر حيث كان 90% منه على سرعة 2 ميجا والقليل منه على 8 و15 ميجا بت /ثانية.





ولفت رئيس المصرية للاتصالات، إلى أن رفع كفاءة الشبكة الأرضية أدى إلى تغيير شكل سوق الانترنت فى مصر قليلا، قائلاً: "نزلنا بـ we انترنت والغينا عروض تي داتا والتى كان فيها 40 عرض، فكانت تربك المستخدم فيختار أقل العروض، ونزلنا بخمسة سرعات 5 و 15 و25 و75 و100 ميجابت/ثانية وهو ما لاقى اقبال كبير من العملاء.





وأوضح البحيري أن 30% من الشبكة لا تتحمل سرعة 5 ميجا خصوصا فى الأماكن النائية لذلك نزلنا بالأسعار فى الـ 5 ميجا إلى سعر الـ 2 ميجا حتى يتم رفع كفاءة الكابلات.