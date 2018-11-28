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"الوزراء" تكشف تفاصيل جديدة عن قرار تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:36 م
الوزراء تكشف تفاصيل جديدة عن قرار تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا
المستشار نادر سعد
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داليا الحسين
 
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن قرار وزارة المالية الخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبة والحكومية إلكترونًيا طبق بالفعل، موضحًا أن المرحلة التجريبية بدأت بالفعل في المبالغ التي تزيد عن 100 ألف جنيه وفقا للقرار.

وأضاف " سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مصر الأولى"، والمذاع على فضائية مصر الأولى، مساء الأربعاء أنه اعتبارا من أول يناير سيتم تطبيق القرار على المبالغ التي تقل عن 100 ألف جنيه، وستكون وسيلة التحصيل الوحيدة لهذه المبالغ في الضرائب والمدفوعات الحكومية إلكترونيًا.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هذا القرار يمنع التهرب الضريبي، ويخفض طباعة العملة، ويحد من السرقات، مشيرًا إلى أنه يتم الدفع إلكترونيا عن طريق تحويلات البنوك والكروت البنكية وتطبيقات الهاتف.
المزيد عن: مستحقات حكومية مجلس الوزارء السداد الالكترونى الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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