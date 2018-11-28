والدة ضحية التنمر: "ابنتي طلبت التصالح مع معلمها علشان سنه ووضعه الصحي"

قالت منال غريب والدة الطالبة بسملة ضحية واقعة التنمر بدمياط، تعقيبًا على قرار نيابة دمياط بحبس المعلم صاحب الواقعة: "إحساسى ميتوصفش بعد ما حق بنتى رجع الحمد لله".





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، أنه تعاطفًا مع المعلم وسنّه ظهرت ردود أفعال سلبية كثيرة جدًا من المدرسة مع ابنتها بسملة، لافتة إلى أن ابنتها تعرضت لمضايقات من المدرسة تعاطفًا مع المعلم.





وتابعت، أنه بعد مكالمة وزير التربية والتعليم لابنتها، واعتذاره على الهواء، يكفى لعودة حق بسملة، مردفة: "بسملة بعدما رأت صورة معلمها بالأمس على التليفزيون قالت مهما كان فى الأول والآخر هو مدرسى، ومينفعش يكون دا شكله العام قدام الناس، وقالت لازم يخرج من الحبس، وهنتصالح فى النيابة العامة، حفاظًا على سن الأستاذ والوضع الصحي له".



