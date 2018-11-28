ثلاثي الرعب يقود هجوم توتنهام أمام إنتر ميلان

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : لوريس





خط الدفاع : اوريه - فيرتونخين - ألدرفايلد - ديفيز





خط الوسط : سيسوكو - وينكس - لاميلا - ديلي آلي - لوكاس مورا





خط الهجوم : هاري كين



