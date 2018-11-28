تعرف على تشكيل دورتموند أمام كلوب بروج

أعلن لوسيان فافر المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي كلوب بروج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمي : بوركي





خط الدفاع : بيتشيك ، ديالو ، زاجاداو ، جيريرو





خط الوسط : داؤود ، فيتسل ، بوليسيتش ، رويس ، أكانجي





خط الهجوم : باكو ألكاثير.



