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تعرف على تشكيل دورتموند أمام كلوب بروج

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:02 م
تعرف على تشكيل دورتموند أمام كلوب بروج
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أحمد عصام
 
أعلن لوسيان فافر المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي كلوب بروج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمي : بوركي

خط الدفاع : بيتشيك ، ديالو ، زاجاداو ، جيريرو

خط الوسط : داؤود ، فيتسل ، بوليسيتش ، رويس ، أكانجي

خط الهجوم : باكو ألكاثير.

المزيد عن: كلوب بروج دوري ابطال اوروبا بورسيا دورتموند
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