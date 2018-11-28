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صلاح محسن يجري أشعة للإطمئنان على موضع إصابته

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:02 م
صلاح محسن يجري أشعة للإطمئنان على موضع إصابته
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أحمد جمال
 
صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يجري أشعة، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وغادر اللاعب مباراة المقاولون، أمس، متأثرًا بإصابته بشد فى العضلة الضامة والتي حرمته من استكمال المباراة.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بعد غد، الجمعة، فى السويس استعدادًا لمواجهة بتروجت المقرر لها، مساء السبت القادم، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري.

المزيد عن: صلاح محسن بطولة الدوري المصري النادي الاهلي الاهلي والمقاولون العرب
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