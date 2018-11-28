الاحتراف عقبة الأهلي في التعاقد مع موهبة دجلة





يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب الشاب محمد محمود لاعب نادي وادي دجلة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.





وتعد صفقة اللاعب مهددة بالفشل في شهر يناير، بسبب إستقبال محمد محمود أكثر من عرض أوروبي، من أجل الاحتراف في الميركاتو الشتوي.





وشارك اللاعب مع منتخب مصر في مباراتين أمام تونس واي سواتيني بتصفيات كأس الأمم الأفريقية الجديدة، ويقدم صاحب الـ 20 عاماً مستويات مميزة هذا الموسم.



