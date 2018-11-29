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أمين قمورية: لن يكون هناك إعمار في سوريا قبل الحل السياسي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:16 ص
أمين قمورية: لن يكون هناك إعمار في سوريا قبل الحل السياسي
أمين قمورية
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قال الكاتب الصحافي والمحلل السياسي، أمين قمورية، إنَّ مَنطقة خفض التوتر أُعلنت منذ زمنٍ طويل فيما يَتعلق بمدينة إدلب وهناك أيضًا اتفاقيات، أهمها الاتفاق بينَ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حولَ هذه القضية بمعنى تَثبيت الهدنة في هذا المكان.

وأضاف قمورية، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أنَّه بعدَ مَا حدثَ في الآونة الأخيرة خُروقات عدة منْ أكثر من مجال كان هناك خشية لدى بعض أطراف المعارضة ولدى حتى بعض الأطراف الضامنة بهذا الاتفاق من أنْ تكون هذه الخروقات مُقدمة لما حدث في مناطق خفض التوتر أخرى كانت في الجنوب أو في الوسط التي أدت فيما بعد إلى حسم الموضوع بالمعركة العسكرية.

وتتواصل في كازاخستان الجولة الحادية عشرة، من مباحثات أستانة بشأن سوريا، حيث التقى الوفدان الروسي والسوري الحكومي.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الكازاخية، أن المحادثات ستركز على تثبيت منطقة خفض التوتر في إدلب، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء لعودة اللاجئين والنازحين وعملية إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.


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