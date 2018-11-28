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مالم تنقله الكاميرات.. شاهد مداعبات بدلاء الأهلي قبل مواجهة المقاولون!

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:14 م
مالم تنقله الكاميرات.. شاهد مداعبات بدلاء الأهلي قبل مواجهة المقاولون!
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شيماء عثمان
 

 

حقق المقاولون العرب فوزًا غاليًا، على الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري لكرة القدم.



 بهذه النتيجة، تجمّد رصيد الأهلي عند 11 نقطة، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 20 نقطة.




((مالم تنقله الكاميرات ... شاهد مُداعبات بدلاء الأهلي قبل مواجهة المقاولون))



حمودي لـ"محارب" اجلس بجواري.. بتفائل بيك"

قبل انطلاق صافرة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره المقاولون العرب والتي اقيمت في السابعة مساء الثلاثاء في الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز، شهدت دكة بدلاء الأحمر عدد من المداعبات بين لاعبي الفريق.



الأهلي تلقي الهزيمة على يد ذئاب الجبل بهدف مقابل لا شئ، ليكمل سلسلة هزائمه العربية والأفريقية والمحلية.


وشهدت مداعبات لاعبي الفريق ، رفض حمودي لجلوس محمد شريف بجانبه قبل بداية اللقاء مطالبًا إياه باستبدال مقعده مع إسلام مُحارب.


ومن ثم توجه حمودي بمطالبة مُحارب بأن يجلس هو بجانبه، قائلًا له :"بتفائل بيك، عاوزين نفوز".


حيث أجبر حمودي ثنائي الفريق محارب وشريف في تبديل المقاعد وسط مداعبات خفيفة بين اللاعبين.

المزيد عن: هزار لاعبي الأهلي كواليس مباراة الأهلي والمقاولون الدوري المصري الأهلي والمقاولون الأهلي
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