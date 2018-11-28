نائب مدير حملة 100 مليون صحة: 25 % فقط من المصريين أوزانهم مثالية

قال الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير حملة 100 مليون صحة، إنه تبين أثناء إجراء فحص فيروس سي ارتفاع مستوى السمنة وزيادة الوزن.





وأوضح "الشيشيني"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أن 25% فقط من المصريين أوزانهم مثالية، وحوالي 35% مصابون بالسمنة، و40% يعانون من زيادة في الوزن.



