مقتل ثلاثة متشددين في غارة أمريكية قرب "ديباتسيلي" في الصومال

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه قتل ثلاثة متشددين بغارة جوية في محيط بلدة كوي كاد قرب ديباتسيلي في الصومال.

وذكرت القيادة الأمريكية في أفريقيا أن الضربة نفذت يوم 27 نوفمبر، بحسب ما نشرته "رويترز".





وأضافت في بيان "نقيم حاليا إن كانت هذه الضربة الجوية أصابت أو قتلت مدنيين".





ويشهد الصومال منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة الشباب، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة" وقوات الحكومة المركزية في الصومال. وتهدف حركة "الشباب" للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.





يذكر أيضا أنه في عام 2011 طُرد مقاتلو الحركة من العاصمة مقديشو، وفقدت منذ ذلك الحين كل الأراضي التي كانت تسيطر عليها تقريبا، بعد هجوم شنته القوات الحكومية الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، ولكن الحركة ما زالت تشكل خطرا كبيرا، وكثيرا ما تشن هجمات على أهداف عسكرية ومدنية سواء في مقديشو أو خارجها.