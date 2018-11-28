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المنصورة يخوض مرانه الأخير عقب صرف مكافأة فاركو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:16 م
المنصورة يخوض مرانه الأخير عقب صرف مكافأة فاركو
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كتب: زياد مأخون

خاض الفريق الاول لنادي المنصوره مرانه الاخير مساء اليوم والذي استمر لثلاثون دقيقة، استعدادا لمواجهه الحمام عصر الخميس، ضمن مواجهات الجوله الحاديه عشر من دوري القسم الثاني "المجموعه الثالثه" على ملعب استاد المنصوره في الساعه الثانيه والنصف عصرا .

واعتمد ياسر الكناني المدير الفني للبرتقالي علي التركيز علي بعض الجمل التكتيكية، اللعب في مساحات صغيرة، واستغلال العرضيات، والتصويب على المرمى، وتنفيذ الترجيح.

وفي سياق اخر عقب موقعه تمرد امس عن نزول لاعبي الفريق المران نظرا لتاخر المستحقات الماليه وهي مكافات مباراه طنطا و مباراه فاركو وتم صرف اليوم مكافاه وحيد وحيد فقط و هي مكافاه مباراه فاركو.
المزيد عن: مظاليم فاركو دوري الممتاز ب المنصورة
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