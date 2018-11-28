النصر الإماراتي يقترب من مواجهة برشلونة وديًا

اقترب نادي النصر الإماراتي، من مواجهة برشلونة الإسباني وديًا، احتفالًا بإفتتاح ملعب آل مكتوم الجديد بالعاصمة الإماراتية دبي.





ومن المقرر أن يتم افتتاح الملعب قبل منافسات كأس الإمم الآسيوية والمقرر إنطلاقها بالإمارات، مطلع يناير المقبل ويستضيف الملعب خلالها عددًا من المباريات.



