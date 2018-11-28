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النصر الإماراتي يقترب من مواجهة برشلونة وديًا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:11 م
النصر الإماراتي يقترب من مواجهة برشلونة وديًا
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محمد الصو
 
اقترب نادي النصر الإماراتي، من مواجهة برشلونة الإسباني وديًا، احتفالًا بإفتتاح ملعب آل مكتوم الجديد بالعاصمة الإماراتية دبي.

ومن المقرر أن يتم افتتاح الملعب قبل منافسات كأس الإمم الآسيوية والمقرر إنطلاقها بالإمارات، مطلع يناير المقبل ويستضيف الملعب خلالها عددًا من المباريات.

ويتواجد حاليًا وفدًا من النادي الإماراتي بإسبانيا من أجل إنهاء التفاوض بشكل رسمي مع الفريق الكتالوني والإتفاق على كافة الماديات وترتيب الإقامة قبل المباراة.
المزيد عن: ملعب محمد بن راشد ال مكتوم برشلونة النصر الاماراتي
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