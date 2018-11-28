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مفاجأة.. رمضان صبحي أول صفقات الأهلي في يناير

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:04 م
مفاجأة.. رمضان صبحي أول صفقات الأهلي في يناير
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الفجر الرياضي
 

 

أكد شادي محمد، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن رمضان صبحي المحترف في صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي سينضم إلى القلعة الحمراء في يناير المقبل.

 

وأوضح قائد الأهلي السابق في تصريحات لبرنامج "المحترف"، أنه يعلم تفاصيل الجلسة التي جمعت اللاعب ووكيله نادر شوقي بمسئولي النادي الأهلي خلال الأيام الماضية.

 

وأشار شادي محمد إلى أن اللاعب سينضم إلى الأهلي على سبيل الإعارة بعد الاتفاق مع مسئولي هدرسفيلد.

المزيد عن: يناير كورة شادي محمد رياضة رمضان صبحي أخبار الأهلي
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