داعية سلفي: تصريح سعد الدين الهلالي عن المساواة في الميراث مخالف للقرآن والشرع





استنكر الداعية السلفي وليد إسماعيل، تصريح الدكتور سعد الدين الهلالي عن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وأنه لا يتعارض مع كلام الله، مؤكدًا أن تصريح الدكتور سعد الدين الهلالي، لا يمت للشرع بأي صلة، وأن ما صرح به مخالف للقرآن الكريم، لأن الله عز وجل يعلم جيدًا ما هو حق الذكر والأنثى، مشيرً إلى قوله تعالى: "أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ".





وقال "إسماعيل" في تصريح خاص لبوابة ـ"الفجر": إن الرجال قوامون على النساء؛ لأن هم من ينفقون على الأسرة سواء على الأخت أو الأم أو الزوجة، دون أن يوجههم للعمل للإنفاق على الأسرة، ويظل الأب ينفق على ابنته منذ صغرها وحتى زواجها، وعندما تتزوج يُنفق عليها زوجها ويرعاها، دون أن تقوم بأعمال شاقة أو تنفق أموالا على أسرتها، لذلك جاء في كتاب الله "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"، مؤكدًا أن الشرع جاء للمساواة بين الذكر والأنثى.





وكان قد أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية، جدلًا فقهيًا بتأييده قرار المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، والذي أقرته الحكومة التونسية بشكل رسمي، متوقعًا أن تتخذ مصر مثل هذا القرار بعد عشرين أو ثلاثين عامًا من الآن.



