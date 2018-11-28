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عاجل..الحضري لـ "الفجر الرياضي": لم أعتزل كرة القدم وسأعلن عن خطوتي المقبلة قريبا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:51 م
عاجل..الحضري لـ الفجر الرياضي: لم أعتزل كرة القدم وسأعلن عن خطوتي المقبلة قريبا
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أحمد الهواري
 

كشف عصام الحضري حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي حقيقة اعتزاله كرة القدم.

وقال الحضري في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :"ما تردد عن اعتزالي كرة القدم غير صحيح تماما ومستمر في الملاعب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف :"أخوض الآن تدريبات يومية بالجيم من أجل الحفاظ على لياقتي البدنية".

يذكر أن علاقة الحارس وإدارة الإسماعيلي وصلت لطريق مسدود على خلفية عدم سفره مع الفريق الي بوروندي لخوض أولى مباريات الدرويش الأفريقية.

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