صنعاء تدين دعوة الولايات المتحدة لتعليق مشروع القرار البريطاني

أدان المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء، دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعليق مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن يطالب بهدنة في اليمن.

وأكد المجلس في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" أن: "من شأن الموقف الأمريكي تقويض أي مشاورات أو مفاوضات قادمة وأن الهدف هو إفشال عملية السلام برمتها قبل أن تبدأ كما أنه يتعارض مع جهود الأمم المتحدة في بناء الثقة".





واعتبر البيان أن: "إجهاض أول محاولة شبه حقيقية في مجلس الأمن لإحلال السلام في اليمن، هو عار على المجتمع الدولي الذي يتفرج على العربدة الأمريكية في اليمن والمنطقة والعالم".





وقال إن: "الدولة التي أٌعلن منها الحرب على اليمن لن تكون جزءا من الحل أو وقف الحرب".





وأضاف أن: "أمريكا هي من تقود العدوان على اليمن وتتحمل مسؤوليات القتل والتدمير في اليمن وأنها بهذا الموقف تمنح فرصة لمزيد من القتل والجرائم والكارثة الإنسانية في الساحل الغربي والحديدة واليمن عموما".





وجدد المجلس السياسي الأعلى: "الدعوة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بدورهم ومسؤولياتهم تجاه الوضع الإنساني في اليمن وكشف من يعرقل العملية السياسية".





وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في يناير من العام ذاته.