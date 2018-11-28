مارجو روبي تشارك في حفل ترويجي لماركة سيارات نيسان

شاركت النجمة الكبيرة مارجو روبي في حفل ترويجي لسيارات نيسان أقيم بحضور عدد كبير من رجال المجتمع في مدينة لوس أنجلوس.

يأتي ذلك في نفس الوقت الذي احتفلت به مارجو بافتتاح فيلمها الجديد Mary Queen of Scots الذي تشاركها في بطولته النجمة الشابة سيرثا رونان.

وتجسد به مارجو دور ماري ستيوارت ملكة اسكتلندا في الفترة ما بين 14 ديسمبر عام 1542 حتى 24 يوليو عام 1567، والملكة القرينة لمملكة فرنسا من 10 يوليو 1559 حتى 5 ديسمبر 1560.