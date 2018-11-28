ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الدولار يرتفع فى بنك كريدى أجريكول ويتراجع بقناة السويس ببداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 28/11/2018

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:26 م
سعر الدولار يرتفع فى بنك كريدى أجريكول ويتراجع بقناة السويس ببداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 28/11/2018
أرشيفية
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ليرتفع فى بنك كريدي أجريكول سعر الدولار قرشًا ليصل إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، مقابل 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.86 جنيه مقال 17.88 جنيه للشراء، فيما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصرعند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

المزيد عن: شركات الصرافة سعر الدولار فى السوق السوداء سعر الدولار في السوق سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار اخبار الاقتصاد أسعار العملات dollar price dollar
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد- إسبانيا
-
x
19:55
-
موناكو- هولندا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
جالطة سراي - تركيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
22:00
-
كلوب بروج - بلجيكا
ايندهوفن - هولندا
-
x
22:00
-
برشلونة - إسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
إنتر ميلان- إيطاليا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
22:00
-
ليفربول - إنجلترا
نابولي- إيطاليا
-
x
22:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
شالكة - ألمانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
دوري أبطال أفريقيا
لو ميساجير نغوزي - بوروندي
0
x
15:00
1
الإسماعيلي - مصر
الدوري التونسي
النجم الساحلي - تونس
0
x
0
الترجي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 5:50:04 PM