سعر الدولار يرتفع فى بنك كريدى أجريكول ويتراجع بقناة السويس ببداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 28/11/2018

تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ليرتفع فى بنك كريدي أجريكول سعر الدولار قرشًا ليصل إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، مقابل 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





وانخفض سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.86 جنيه مقال 17.88 جنيه للشراء، فيما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.





وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.





وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصرعند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.





واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.



