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‏كل ما تريد معرفته عن مشروع "معا" لتطوير العشوائيات

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:57 م
‏كل ما تريد معرفته عن مشروع معا لتطوير العشوائيات
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اسراء الصفتى
 

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق تطوير المناطق العشوائية، تنفيذ مشروع "معًا" لتطوير العشوائيات بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع مؤسسة معًا لتطوير العشوائيات (إحدى مؤسسات المجتمع المدني).

 

مشروع "معًا" ويشمل 102 عمارة، توفر نحو 3300 وحدة سكنية ودور الرعاية، ودور العبادة، ومنطقة الحرف، في حي السلام وذلك بالتعاون مع مؤسسة "معا لتطوير المناطق العشوائية"، التى يرأس مجلس أمنائها الفنان محمد صبحى، وتساهم الدولة بنحو 600 مليون جنيه بالمشروع، لذا تقدم "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع معا"، وذلك من خلال التقرير التالي:

 

تعمل الوزارة، على تنفيذ 4416 وحدة سكنية بالمشروع، منها 3312 وحدة سكنية (102 عمارة)، بالمرحلة الثانية بالمشروع تنفذها الوزارة، ممثلة في صندوق تطوير المناطق العشوائية، ونسبة الإنجاز بلغت نحو 37% في ثلاثة أشهر عمل.

 

واعتمدت فكرة مخطط التطوير، على استكمال إنشاء مجمع سكني متكامل الخدمات، يتضمن إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معاً 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، ويجري إنشاء 102 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية لتوفير 3312 وحدة سكنية، من 4 نماذج مختلفة.

 

ماذا يتضمن المشروع؟

 

ويتضمن المشروع، إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معًا 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، ويجري إنشاء 102 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية، لتوفير 3312 وحدة سكنية، من 4 نماذج مختلفة.

 

مساحة المشروع

 

وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع 60 فدانًا، منها 34.7 فدانا مخصصة للعمارات، و14.2 فدانا مخصصة للخدمات، و8.4 أفدنة مخصصة للطرق وممرات المشاة، بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة، والقيمة التقديرية للمشروع بدون شبكات المرافق نحو 547 مليون جنيه.

 

عدد الوحدات السكنية

 

هناك 4 نماذج للعمارات السكنية، التي يجري تنفيذها بالمرحلة الثانية للمشروع، ويبلغ عدد الوحدات السكنية بالعمارة بنموذجي (1 - 3)، 24 وحدة سكنية، وبنموذجي (2 - 4)، 48 وحدة سكنية، والمشروع يضم أيضًا بجانب الوحدات السكنية.

 

عدد االمبانى الخدمية

 

وهناك عددً من المباني الخدمية، وهى: مستشفى، ومدرسة ابتدائي وإعدادي وحضانة، ومدرسة ثانوية عامة، وحديقة أطفال، ومركز تجاري، ومركز ثقافي، وقاعة سينما، ومسجد، وقاعة متعددة الأغراض + مقر الجمعية، ودار رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ودار رعاية المسنين، ومنطقة الورش والحرفيين.

 

 

 

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