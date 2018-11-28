أشهرها التجاري الدولى.. تباين سعر الدولار في البنوك الخاصة اليوم 25-11-2018
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:49 م
تباين سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء الموافق 28- 11- 2018، حيث بلغ سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في البنك التجارى الدولى نحو 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 17.85 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع
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