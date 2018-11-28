أشهرها التجاري الدولى.. تباين سعر الدولار في البنوك الخاصة اليوم 25-11-2018

تباين سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء الموافق 28- 11- 2018، حيث بلغ سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في البنك التجارى الدولى نحو 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 17.85 جنيه للشراء، و 17.97 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.79 جنيه للشراء، و 17.89 جنيه للبيع



