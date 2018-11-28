ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سحر لبيب: استراتيجية مكافحة التبغ في مصر تهدف لرفع الوعي الصحي (فيديو)

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:47 م
سحر لبيب: استراتيجية مكافحة التبغ في مصر تهدف لرفع الوعي الصحي (فيديو)
طباعة
ندى محمد
 
أكدت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، بدء تطبيق مشروع 2030 الخاص بتنفيذ استراتيجية مكافحة التبغ في مصر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن التدخين من أهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري، " 25% من الشعب المصري مدخن".

وأكدت لبيب، خلال لقائها مع فضائية DMC، اليوم الأربعاء، أن الأهداف المنشودة من مشروع مكافحة التبغ هى رفع الوعي الصحي الخاص بأضرار التدخين والتدخين السلبي، وتطبيق قوانين الحماية ومنع التدخين في الأماكن المغلقة.

كما لفت إلى أهمية العمل على التصدي للتدخين واتخاذ بعض الخطوات التي قد تساعد في تقليل الضرر قدر الإمكان.
المزيد عن: سحر لبيب الوعي الصحي أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد- إسبانيا
-
x
19:55
-
موناكو- هولندا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
جالطة سراي - تركيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
22:00
-
كلوب بروج - بلجيكا
ايندهوفن - هولندا
-
x
22:00
-
برشلونة - إسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
إنتر ميلان- إيطاليا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
22:00
-
ليفربول - إنجلترا
نابولي- إيطاليا
-
x
22:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
شالكة - ألمانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
دوري أبطال أفريقيا
لو ميساجير نغوزي - بوروندي
0
x
15:00
1
الإسماعيلي - مصر
الدوري التونسي
النجم الساحلي - تونس
0
x
0
الترجي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 4:30:12 PM