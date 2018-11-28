سحر لبيب: استراتيجية مكافحة التبغ في مصر تهدف لرفع الوعي الصحي (فيديو)

أكدت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، بدء تطبيق مشروع 2030 الخاص بتنفيذ استراتيجية مكافحة التبغ في مصر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن التدخين من أهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري، " 25% من الشعب المصري مدخن".





وأكدت لبيب، خلال لقائها مع فضائية DMC، اليوم الأربعاء، أن الأهداف المنشودة من مشروع مكافحة التبغ هى رفع الوعي الصحي الخاص بأضرار التدخين والتدخين السلبي، وتطبيق قوانين الحماية ومنع التدخين في الأماكن المغلقة.



