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سموحة يطلب استعارة نجم الزمالك

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:21 م
سموحة يطلب استعارة نجم الزمالك
دونجا
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محمد الصو
 
تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك فاكسًا رسميًا من إدارة نادي سموحة السكندري يطلب خلال التعاقد مع محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط الفريق لمدة عام على سبيل الإعارة.

يأتي طلب سموحة بعد نحاحهم في الحصول على خدمات باسم مرسي لمدة 6 أشهر إعارة عقب عودته من الإحتراف بالدوري اليوناني.

ويسعى الفريق السكندري بقيادة طارق يحيي المدير الفني تدعيم صفوفه خلال المرحلة المقبلة لمواصلة المنافسة على مقدمة الدوري المصري الممتاز.

المزيد عن: سموحة دونجا الزمالك الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم
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