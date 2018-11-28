فييرا يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة ماسيجير البوروندي

أعلن البرازيلى يوسف فييرا تشكيل فريقه لمواجهة ماسيجير البوروندى بعد قليل ، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.





شهد التشكيل اجراء مجموعة من التغييرات ابرزها مشاركة محمد فوزى حارس المرمى للمرة الأولى وعودة لسعد الجزيرى ومحمد مجدى للمشاركة بصفة اساسية.









حراسة المرمى .. محمد فوزى





خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – ريتشارد بافور – أحمد أيمن





خط الوسط .. نادر رمضان – عماد حمدى





أمامهم ..لسعد الجزيرى – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدى





خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا



