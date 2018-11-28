أسعار الدولار في البنوك الحكومية اليوم 28-11-2018 وتباين العملة الأمريكية

تباين سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء الموافق 28- 11- 2018، في البنوك، حيث بلغ سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، فيما اختلف السعر فى البنك التجارى الدولى مسجلاً، 17.86 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 17.85 جنيه للشراء، بينما سجل 17.97 جنيه للبيع، سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.78 جنيه للشراء، كما سجل 17.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.79 جنيه للشراء، و 17.89 جنيه للبيع، بينما سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 17.86 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع