برلمانية تدشن حملة "الولد مش عزوة" لمواجهة الكثافة السكانية

دشنت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب، حملة تحت عنوان "الولد مش عزوة" لتنظيم عدد من الزيارات فى المحافظات المختلفة وتهدف إلى توعية المرأة حول خطورة كثرة الإنجاب وأن الزيادة السكانية تشكل خطورة على الدولة أكثر من الإرهاب.





وأشارت سعاد المصري ، فى بيان لها اليوم، إلى أن الحملة تهدف أيضا لبحث أسباب الزيادة السكانية، وتغيير بعض المفاهيم المغلوطة لدى الكثير من المواطنين منها العزوة والسند وبعض المعتقدات الدينينة التى يفسرها البعض تفسيرا خاطئا ومنها على سبيل المثال أن لكل طفل رزقه ومحدش بيرزق حد وما إلى ذلك.





وطالبت "المصرى" بتكاتف كل مؤسسات الدولة فى التعامل مع هذه الأزمة ومنها مؤسسات الأزهر والكنيسة والدور التوعوى والمناهج التعليمة، والإعلام، مؤكدة أن حل هذه المشكلة لن يكون قاصرا على جهة أو مؤسسة واحدة، مطالبة بتفعيل دور الرائدات الريفيات وهذا كله من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة خاصة فى المحافظات شديدة الفقر والأكثر خصوبة.