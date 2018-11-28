ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الهلال الأحمر" السعودي تشارك في إعادة 15 طفلًا يمنيًا إلى أهاليهم

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:00 م
الهلال الأحمر السعودي تشارك في إعادة 15 طفلًا يمنيًا إلى أهاليهم
الهلال الأحمر السعودي
طباعة
الفجر السعودي
 

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي في الإشراف على عملية تسليم 15 طفلًا يمنيًا إلى السلطات اليمنية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئة حقوق الإنسان.

 

وتأتي مشاركة هيئة الهلال الأحمر السعودي في عملية تسليم الأطفال اليمنين بهدف إبعادهم عن العمليات القتالية وإيصالهم إلى أهاليهم؛ حيث جاءت هذه المشاركة بدعوة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة.

 

وثمّنت هيئة الهلال الأحمر الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة للإفراج عن الأطفال اليمنيين الذين تمّ تجنيدهم والزجّ بهم في جبهات القتال، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية ذات الصلة.

 

وأشارت الهيئة- في بيان حصلت "عليه "عاجل"- إلى أن المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايتها من أي انتهاك قد تتعرض له خاصة أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك الحيلولة دون تجنيد الأطفال للمشاركة في العمليات القتالية.

 

وأضافت الهيئة أنها "تحرص في هذا الصدد على معاملة هؤلاء الأطفال بشكل إنساني وإلحاقهم ببرامج تأهيل لإعادة إدماجهم في المجتمع، ومن ثم تسليمهم للسلطات اليمنية التي تسعى بدورها إلى لمّ شملهم بذويهم، وهذا يأتي في سياق سعي المملكة الدؤوب إلى بلوغ أفضل المستويات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الطفل التي يكفلها القانون الدولي الإنسان".

 

المزيد عن: في إعادة 15 طفل يمني الهلال الاحمر السعودي السعودية اليوم السعودية اخر اخبار السعودية اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد- إسبانيا
-
x
19:55
-
موناكو- هولندا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
جالطة سراي - تركيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
22:00
-
كلوب بروج - بلجيكا
ايندهوفن - هولندا
-
x
22:00
-
برشلونة - إسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
إنتر ميلان- إيطاليا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
22:00
-
ليفربول - إنجلترا
نابولي- إيطاليا
-
x
22:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
شالكة - ألمانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 2:30:08 PM