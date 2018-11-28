الفالح: التوترات الجيوسياسية عززت تقلّب أسواق النفط
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:40 مالفجر السعودي
شدد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
، خالد الفالح، على أهمية المحادثات مع نيجيريا قبيل اجتماع "أوبك" المزمع
عقده الأسبوع المقبل.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النفط
النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو، اليوم الأربعاء، إن التوترات الجيوسياسية عملت على
تعزيز التقلب في سوق النفط، بحسب ما نقلته شبكة
" CNBC " الإخبارية.
وتعد نيجيريا من أهم الدول الإفريقية المنتجة
للنفط، وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحتل المرتبة الثالثة عشرة في
قائمة أهم الدول المصدرة للنفط على المستوى العالمي.
ويجتمع أعضاء "أوبك" في السادس
من ديسمبر المقبل في فيينا؛ لمناقشة سياسة الإنتاج مع بعض المنتجين من خارجها، ومن
بينهم روسيا.
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